Incendio a Piombino, fiamme nella lavanderia self-service: a fuoco un'asciugatrice

Incendio, alle 21.30 circa di mercoledì, in via Dante a Piombino Dese. In fiamme un’asciugatrice all’interno di una lavanderia self service.

ASCIUGATRICE A FUOCO. Nessuna persona è rimasta coinvolta. I vigili del fuoco, intervenuti con tre squadre da Cittadella e Castelfranco e con l’ausilio dei volontari di Santa Giustina, hanno subito messo sotto controllo il principio d’incendio, che ha interessato solo un essiccatore di indumenti. Le operazioni di areazione e messa in sicurezza del negozio sono durate circa due ore. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.