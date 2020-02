La lavatrice innesca l'incendio in casa: madre, figlio e nonna finiscono al pronto soccorso

Un principio di incendio ha interessato nella tarda serata di domenica l'interno di un'abitazione di via Firenze, tra le frazioni di Taggì di Sotto e Taggì di Sopra nel comune di Villafranca Padovana.

Il rogo e i familiari all'ospedale

A dare l'allarme sono stati gli stessi membri della famiglia che vi risiede, chiamando i vigili del fuoco e i carabinieri giunti da Sarmeola. Poco prima l'elettrodomestico aveva avuto un guasto provocando un corto circuito che aveva innescato le fiamme. Il piccolo rogo era stato domato autonomamente ancor prima dell'arrivo dei soccorritori e nessuno era rimasto ferito, tuttavia a scopo precauzionale tre persone sono state accompagnate al pronto soccorso di Cittadella per accertamenti medici a causa del fumo acre sprigionatosi in casa. Si tratta di un'anziana di 87 anni, una donna di 52 e un ragazzo di 24 rispettivamente madre, moglie e figlio del proprietario di casa. Tutti sono parsi in buone condizioni di salute e sono stati dimessi poco dopo. In casa la conta dei danni include la lavatrice e una parete annerita, mentre non sono stati riscontrati problemi di agibilità.