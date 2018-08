A fuoco una legnaia nel cortile di un'abitazione: in campo tre squadre dei pompieri

Paura nel cortile di un’abitazione di Campodarsego in via Caltana dove per cause in corso di accertamento da parte dei pompieri ha preso fuoco una legnaia.

L’intervento

I vigili del fuoco giunti da Padova con tre automezzi e sette uomini hanno dapprima circoscritto le fiamme per evitare che si propagassero all’abitazione adiacente, poi hanno messo in sicurezza l’area. Non sono ancora conosciute le cause che hanno scatenato il rogo. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita nell’incendio. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo tre ore.