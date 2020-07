A fuoco una legnaia e l'annesso rustico: pompieri al lavoro tutta la sera per domare le fiamme

Fiamme alte e ben visibili. E tanta paura: un incendio ha tenuto con il fiato sospeso il Comune dell'Alta Padovana nella serata di sabato 19 luglio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'incendio

È accaduto intorno alle ore 23 a Lobia di San Giorgio in Bosco: a prendere fuoco una legnaia, con le fiamme che hanno attinto anche l'adiacente rustico. Sul posto sono giunti mezzi dei vigili del fuoco provenienti da Padova, Cittadella e Santa Giustina in Colle, con i pompieri al lavoro per ore per riuscire a domare l'incendio.