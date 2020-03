Fuoco in una legnaia a ridosso di un'abitazione: i pompieri evitano che il rogo distrugga la casa

Prima la scintilla poi il rogo che ha rischiato di lambire una casa. Paura nella serata di lunedì a pochi passi da un'abitazione dell'Alta Padovana dove sono dovuti intervenire i pompieri per domare l'incendio ed evitare che si propagasse.

Le operazioni di soccorso

Poco prima delle 22 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Tergola a Santa Giustina in Colle per l’incendio di una legnaia. Gli operatori arrivati dal locale distaccamento volontario hanno spento le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’abitazione e bonificato il deposito esterno al muro perimetrale rimuovendo tutta la legna. L'incendio ha danneggiato un contatore dell’energia elettrica. Le cause delle fiamme sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate a mezzanotte circa.

