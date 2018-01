Brucia nella notte una legnaia e un ricovero attrezzi: a fuoco 100 quintali di legna

Fuoco in una legnaia e ricovero mezzi agricoli nella notte tra mercoledì e giovedì. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 2.30 in via della Busa a Torreglia per l’incendio che ha distrutto la legnaia.

L’INTERVENTO

Una squadra di pompieri è arrivata da Abano e una da Padova. Gli operatori sono riusciti a spegnere le fiamme che hanno interessato circa 100 quintali di legna da ardere. Non ci sono stati feriti. Le cause del rogo sono di probabile natura elettrica. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono terminate dopo circa tre ore.

