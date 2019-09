Attimi di paura alla ludoteca, fiamme nella cucina: evacuati i bambini

L'allarme è presto rientrato senza conseguenze né feriti, ma le fiamme sviluppatesi nella sede della ludoteca "Lo scrigno magico" di Santa Giustina in Colle hanno costretto a far uscire i dieci bimbi che giovedì mattina si trovavano nella struttura privata.

L'incendio

Poco dopo le 10 alcuni dei volontari che gestiscono il servizio in via Tergola hanno allertato i vigili del fuoco. Nella cucina era divampato un piccolo incendio, limitato al piano cottura, che erano riusciti a spegnere autonomamente con un estintore. Per precauzione avevano anche già portato all'esterno i dieci piccoli ospiti della ludoteca, tutti al di sotto dei sei anni. I pompieri hanno provveduto ad arieggiare i locali in cui si era propagato del fumo e mettere in sicurezza le stanze, assicurandone subito l'agibilità. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo radiomobile di Cittadella per accertare la dinamica dei fatti, appurando che nessuno dei presenti era rimasto ferito né intossicato. Sull'origine del rogo, con tutta probabilità dovuto a un incidente, stanno ancora lavorando i tecnici.