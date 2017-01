Incendio di un'auto sul lungargine a Noventa

Fiamme, lunedì mattina, lungo l'argine del fiume Piovego, a Noventa Padovana.

ROGO DI UN'AUTO. L'incendio è stato segnalato intorno alle 7, sul lungargine Rovetta, ai vigili del fuoco, ai quali era stato richiesto l'intervento per domare il rogo di "sterpaglie". Una volta intervenuti sul posto, all'altezza di villa Giovanelli, hanno però constatato che si trattava di un'automobile che aveva preso fuoco ed era finita frontalmente in acqua. Oltre ai pompieri, sul posto anche le forze dell'ordine per ricostruire la vicenda.