Incendio durante il turno notturno: a fuoco un macchinario, attimi di grande paura in azienda

La prontezza di riflessi della squadra di sicurezza interna e il celere intervento dei vigili del fuoco hanno consentito di evitare il peggio: incendio in un'azienda dell'Alta Padovana.

I fatti

È successo poco prima dell'una della notte tra venerdì 22 e sabato 23 marzo: i vigili del fuoco sono intervenuti in via Regina Elena a Grantorto per l’incendio di un macchinario all’interno di un’azienda produttrice di attrezzature e impianti del settore tessuto non tessuto. Le fiamme hanno prodotto una lesione al tubo di gas sovrastante il macchinario, producendo un dardo di fuoco. I pompieri, accorsi da Cittadella, hanno integrato subito le operazioni di spegnimento, iniziate dalla squadra di sicurezza interna al lavoro nel turno notturno aziendale. Le fiamme, già controllate, sono state subito estinte alla chiusura della tubazione del gas. Nessuna persona è rimasta ferita, e i danni sono stati limitati alla sola zona del macchinario. Le cause dell’incendio - di probabile natura elettromeccanica - sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’azienda sono terminate dopo circa due ore.