Incendio alla ditta Maciste Sgomberi: tangenziali paralizzate, traffico a rilento

Un rogo alla ditta Maciste Sgomberi di via Madonnina in zona Mandria ha provocato fiamme alte in cielo, fumo e grossi problemi lungo le tangenziali e sulla viabilità secondaria. L'incendio è divampato verso le 19 all'interno del magazzino della nota ditta di trascolchi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Norm e i vigili del fuoco con 4 automezzi. Al momento non si registrano feriti. Lungo le tangenziali la situazione è stata particolarmente complicata almeno fino alle 21 anche per un tamponamento tra tre automobili all'uscita di Albignasego. Il traffico è andato a rilento sia in direzione di Albignasego, si verso Abano, sia per chi era diretto in curva Boston. Al culmine dell'ingorgo un lungo serpentone di autombili era bloccato fino a Limena.

Notizia in aggiornamento