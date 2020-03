Paura nella serata in centro storico dove brucia una mansarda: gravi i danni

Ansia nella serata di martedì in centro storico dove ha preso fuoco una mansarda in via dei Soncin. I vigili del fuoco sono intervenuti riuscendo a domare l'incendio solo dopo 3 ore.

L'intervento

Martedì sera verso le 20 i pompieri sono stati allertati per del fumo proveniente da un edificio. Le fiamme sono divampate al quinto piano di una palazzina e gli operatori arrivati con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala, altri due mezzi di supporto e undici operatori sono riusciti a spegnere le fiamme, evitando la propagazione all’intero stabile. Gravi i danni all’intero piano mansardato. Nessuno per fortuna è rimasto ferito. Le cause dell’incendio probabilmente scaturite dal piano cottura sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa tre ore.