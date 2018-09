A fuoco il mobilificio: grave incendio nella notte, distrutto il grosso capannone

Un vasto incendio ha distrutto le notte tra martedì e mercoledì il Mobilificio Mantoan a Casale di Scodosia. Ancora sconosciute le cause del rogo, non si esclude la matrice dolosa.

L'incendio

Dalle 21 di martedì sera i vigili del fuoco sono impegnati in via Caodalbero nel comune della Bassa per il rogo che ha devastato i 1200 mq del capannone. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta. Le squadre dei pompieri arrivate da Padova, Este, Abano Terme, Legnago e Rovigo con dieci automezzi e ventisei operatori hanno eseguito tutte le manovre per spegnere l'incendio. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso. Le cause dell’incendio sono al vaglio del personale del NIAT (nucleo investigativo antincendio territoriale) dei vigili del fuoco.