Vasto incendio distrugge materiale elettrico e plastico: rischio inquinamento

Un vasto incendio si è sviluppato nella notte tra lunedì e martedì all’interno di un capannone industriale di circa 1000 metri quadrati a Este in via Tognato. Il deposito conteneva materiale elettrico e plastico di alcune ditte che utilizzavano la struttura come deposito.

L’incendio

Sul posto sono intervenute sei autobotti dei vigili del fuoco da Este, Padova, Rovigo con tre autopompe, quattro autobotti, il carro Nbcr e venticinque operatori hanno circoscritto e spento le fiamme, salvando parre dei macchinari abiti alla produzione. Ingenti i danni che sono in via di quantificazione. Il rogo ha distrutto gli uffici commerciali, parte del magazzino e ha danneggiato la copertura del capannone con impianto fotovoltaico. L’intervento è ancora in corso e continuerà per tutta la mattina. Sono tre le ditte che usufruivano del capannone per tenere il proprio materiale. All’esterno della struttura si sono portati anche i carabinieri del norm di Este insieme ai tecnici dell’Arpav che valuteranno la qualità dell’aria e che monitorano la situazione. Le cause del rogo sono in corso di accertamento da parte del Niat, il nucleo investigativo anticendio territoriale dei pompieri.