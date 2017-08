Fiamma a Monselice, bruciati mille mq di sterpaglia: fuoco nella legnaia e nel trabucco

Poco prima delle ore 15 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in contrada Oddo a Monselice per un incendio sterpaglia, che ha coinvolto una legnaia, bruciato un antico “trabucco” (una sorta di catapulta). Le fiamme hanno anche sfiorato una casa colonica, di cui sono andati bruciati dei balconi.

SOCCORSI. I pompieri intervenuti da Este, Padova e Abano con 14 operatori e 5 automezzi sono riusciti non senza difficoltà a spegnere l’incendio, evitando che le fiamme si propagassero alla struttura colonica. Bruciata una legnaia deposito e diverse attrezzature e circa 1000 metri quadrati di sterpaglia. Sul posto anche la squadra NBCR (nucleare biologico chimico radiologico) per la decontaminazione dei DPI (dispositivi protezione individuali) dei vigili del fuoco per la presenza della copertura in eternit del deposito bruciato; il personale dell’Arpav e i carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 17.30 circa.