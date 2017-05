Incendio a Merlara, fiamme nel capannone di un'azienda agricola: bruciato un trattore

Martedì sera, alle 20 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Battipaglia a Merlara per l’incendio di un trattore, bruciato all’interno di un piccolo capannone di un'azienda agricola, dove era stato parcheggiato dopo essere stato usato nel pomeriggio per il taglio dell’erba.

L'INCENDIO. I pompieri di Este, intervenuti con due automezzi, hanno spento le fiamme che stavano travolgendo il mezzo. Il fuoco e lo scoppio degli pneumatici hanno interessato e danneggiato parte della copertura in eternit del ricovero agricolo. Sul posto anche il personale dell’Arpav. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della struttura sono terminate dopo circa 3 ore.