Incendio all'interno di una palazzina di Mestrino: salvato un bambino di sei anni

Attimi di paura sabato pomeriggio a Mestrino.

L'incendio

Attorno alle 16.30 in un appartamento di proprietà del comune che ospita famiglie in difficoltà economica, è scoppiato un incendio. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco e ai carabinieri. I pompieri, dopo aver sentito urla provenienti dal secondo piano, sono saliti con la scala ed entrati all'interno dell'appartamento mettendo in salvo il bambino di sei anni, l'unico rimasto all'interno dei locali. Il piccolo è stato trasportato in ospedale e ricoverato per intossicazione da monossido. Non è in pericolo di vita. I vigili del fuoco, sopraggiunti con un'altra squadra, ha quindi domato le fiamme dichiarando però inagibile l'appartamento interessato.