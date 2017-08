Abano Terme, incendio in un deposito di legno e mezzi agricoli: probabile corto circuito

La notte tra venerdì e sabato, alle ore 3.30, i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio divampato in una legnaia e in un locale per il ricovero di mezzi agricoli, disposti su due livelli dello stesso edificio in via Giarre ad Abano Terme.

CORTO CIRCUITO. Le squadre del locale distaccamento e di Padova intervenuti con tre automezzi e sette operatori hanno spento le fiamme, che hanno principalmente interessato il piano più alto della struttura, andato distrutto. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza del luogo sono terminate alle 7 circa. Le cause dell’incendio sono di probabile natura elettrica, ma sono al vaglio dei vigili del fuoco.