Maxi-incendio nella Bassa Padovana: mobilificio completamente devastato, pompieri ancora al lavoro

Fiamme alte nel cielo della Bassa Padovana: un devastante incendio è divampato nella prima serata di sabato 29 dicembre in un mobilificio di Casale di Scodosia.

L’incendio

Il rogo è divampato poco dopo le ore 20 circa all’interno di un capannone in via Caodalbero. Le fiamme sono scaturite all’interno del capannone, interessando la quasi totalità della struttura: le squadre dei vigili del fuoco - intervenuti da Este, Legnago e Padova con due autopompe serbatoio, due autobotti, un autoscala e sedici operatori - sono tuttora impegnati per estinguere l’incendio.

(Notizia in aggiornamento)