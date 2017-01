Incendio in appartamento a Monselice, a fuoco stanza-studio: pompieri al lavoro ore

Incendio in appartamento, nel primo pomeriggio di mercoledì, in via Cristoforo Colombo a Monselice.

APPARTAMENTO A FUOCO. I vigili del fuoco del distaccamento di Este sono intervenuti poco dopo le 14 con due automezzi e cinque operatori, domando il rogo, che per fortuna non ha provocato feriti. Le fiamme erano divampate all'interno di una stanza adibita a studio. Bruciato il contenuto: computer, stampanti, faldoni e mobili.

VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO PER ORE. L'intervento dei pompieri ha comunque evitato che il fuoco raggiungesse le altre stanze dell'appartamento. I danni da fumo hanno invece interessato tutti i locali dell'abitazione. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’alloggio, al momento dichiarato inagibile, sono terminate dopo circa 4 ore. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.