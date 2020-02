Tragedia in un'abitazione nella notte: scoppia l'incendio muore un 71enne

Tragedia nella notte in un'abitazione di Trebaseleghe dove una persona è morta per un incendio che si è sprigionato all'interno dell'abitazione dove stava dormendo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco oltre ai sanitari del Suem 118.

Il rogo

Stando a quanto raccolto dai vigili del fuoco e dai carabinieri della compagnia di Cittadella le fiamme sarebbero partite accidentalmente per il corto circuito di una presa elettrica. L'uomo deceduto, Giorgio Cazzaro classe 1949, è rimasto imprigionato nella sua stanza ed è morto per le esalazioni da fumo. I pompieri hanno lavorato fino alle 8 per mettere in sicurezza tutta l'area mentre ai militari è toccato il lavoro di riconoscimento della salma. I sanitari del Suem 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

In salvo

Altre tre persone che abitano nella stessa casa sono uscite subito e non hanno subito alcun tipo di problema. Il rogo sarebbe stato causato dal surriscaldamento di una presa elettrice malfunzionante.