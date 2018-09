Rogo nella notte in una casa: muoio carbonizzate mamma e il figlio disabile

Un corto circuito ha provocato un incendio a Conselve in via Padova. Nel rogo sono morte due persone, Rosa Lamberti e il figlio 45enne Angelo Volpi, che abitavano in una casa singola di due piani.

L'incendio

A provocare il rogo è stato un corto circuito al piano terra un corto circuito che ha invaso la casa di fumo e ha provocato la morte delle due persone che ci abitavano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi.

Notizia in aggiornamento