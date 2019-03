Il laboratorio di ricami va a fuoco, malore per una donna all'interno del negozio

Il rogo è divampato in un negozio poco fuori dal centro della cittadina verso le 10 di giovedì e sarebbe scaturito per cause accidentali.

Il malore

A intervenire in via Petrarca è stata una squadra dei vigili del fuoco di Padova, che ha individuato la fonte delle fiamme in un bagno all'interno del negozio di tessuti specializzato in ricami artigianali. Mentre i pompieri riuscivano a estinguere il focolaio prima che si espandesse all'intero locale, alcuni colleghi hanno soccorso una donna che si trovava all'interno e allertato il Suem, giunto sul posto con un'ambulanza. I sanitari hanno preso in carico la donna che era stata colta da un malore, forse provocato dall'inalazione dei fumi della combustione unita allo shock. Le sue condizioni non sarebbero comunque preoccupanti.

Le cause

Nel giro di un paio d'ore il rogo è stato estinto e lo stabile messo in sicurezza. Dai rilievi effettuati in loco è emerso che a innescare il principio di incendio sarebbe stato un cortocircuito dell'impianto elettrico che ha mandato a fuoco lo scaldabagno.