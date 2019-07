Incendio a Brendola, la paura arriva nel Padovano. Riunione d'urgenza in Provincia

Per gli aggiornamenti costanti vedi anche VicenzaToday

Si sta riunendo in questi minuti un tavolo tecnico nella sede della Provincia in piazza Santo Stefano: «La preoccupazione è tanta» spiega il vice presidente Marcello Bano «Abbiamo organizzato una riunione di coordinamento per far il punto della situazione».

Nube tossica

A destare la maggiore preoccupazione è la nube tossica innescata dal furioso incendio che da poco prima delle 13 sta infuriando nella sede della Isello Vernici in via Orna a Brendola. Alle 17 il rogo risultava sotto controllo con quasi tutti i focolai estinti. Sul posto più di venti mezzi e cinquanta vigili del fuoco, tra cui due squadre padovane. Arpav in coordinamento con la Prefettura e l'Ulss stanno cercando di capire il grado di pericolosità della nube provocata dalla combustione delle vernici e dei materiali andati distrutti. Secondo Serenissima Meteo potrebbe propagarsi verso Nord a quota 300-400 metri e verso Nordest a quota 1500 metri.

Evacuazione

Residenti e aziende nel raggio di 500 metri dal rogo sono in fase di evacuazione su disposizione del comune di Brendola. La popolazione è invitata a tenere chiuse porte e finestre fino a tarda sera per evitare di essere intossicati dai fumi dell'incendio. L'avviso vale almeno fino a Vicenza. Nel Padovano invece la prescrizione non è stata emanata.

Viabilità

Traffico in tilt per ore a causa della vicinanza della struttra in fiamme con la A4. L'autostrada tra i caselli di Montecchio e Montebello, la provinciale 500 e le vie di Brendola sono ancora chiuse. In autostrada si registrano alle 18 circa venti chilmetri di coda.

Il comunicato della Regione

«Si tratta di un incendio importante. Poco fa è stato necessario chiudere l’autostrada A4 nel tratto vicino all’azienda a causa del denso fumo. Con i vigli del fuoco e le forze dell’ordine stanno intervenendo i nostri volontari della protezione civile. L’Arpav sta eseguendo i campionamenti dell’aria e, fino a che non se ne avranno gli esiti, raccomandiamo ai residenti della zona di rimanere in casa con porte e finestre chiuse». Lo dice l’assessore alla Protezione Civile della Regione Gianpaolo Bottacin, che sta seguendo l’evolversi dell’incendio.