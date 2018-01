Incendio doloso in una fabbrica della Bassa: distrutto nella notte un capannone

Incendio nella notte in un capannone industriale a Bagnoli. Le fiamme sono divampate verso le 22 e hanno distrutto gli stabilimenti della Nv srl. Il rogo dovrebbe essere di natura dolosa: ad essere incendiati sono stati prodotti finiti e stoccati.

I POMPIERI

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che velocemente hanno domato le fiamme. I danni sono in corso di accertamento. I carabinieri stanno raccogliendo elementi necessari per chiarire chi possa aver dato alle fiamme la struttura. Il sindaco di Bagnoli Roberto Milan ha lasciato alcuni commenti su Facebook: “Sentita vicinanza al proprietario e ai dipendenti della fabbrica- scrive- che hanno visto andare letteralmente in fumo investimenti e sacrifici. Ringrazio i Vigili del Fuoco di Piove di Sacco, Padova e Rovigo che sono intervenuti tempestivamente e hanno domato le fiamme divampate verso le 22 in Zona Industriale a Bagnoli di Sopra”.