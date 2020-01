Incendio in un negozio di frutta dell'Arcella: evacuata la palazzina avvolta nel fumo

Un rogo accidentale ha interessato un negozio di frutta e verdura di via Avanzo all'Arcella. Le fiamme si sono sprigionate poco dopo le 7.30: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le volanti della polizia.

L'incendo

Ancora ignote le cause dell'incendio: ciò che è certo è che il fumo ha raggiunto i piani alti dell'edificio e una trentina di persone che abitano nella palazzina sono stata fatte uscire in strada. Precauzionalmente è intervenuta anche un ambulanza del Suem 118 ma non si registrano perosone ferite.

Accidentale

Secondo le prime notizie nel rogo nessuno si sarebbe fatto male, solo un anziano è stato ossigenato sul posto per precauzione. Stando a quanto ricostruiscono i vigili del fuoco e la polizia, l'incendio sarebbe con tutta probabilità partito dal corto circuito di un frigorifero. Il traffico veicolare è andato a rilento e regolato dagli uomini della locale.