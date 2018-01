Locale caldaia a fuoco in un'abitazione, paura nella notte ad Ospedaletto Euganeo

Paura ad Ospedaletto Euganeo: nella notte, infatti, è andato a fuoco un locale caldaia all'interno di una casa, senza però causare fortunatamente feriti.

I FATTI

Il fatto è avvenuto nella centralissima via Maggiore, in un'abitazione in cui vive un anziano. Stando alle prime ricostruzioni l'incendio è stato causato dal surriscaldamento della caldaia a pellet. Non sono stati registrati danni seri.