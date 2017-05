Incendio sotto il cavalcavia Dalmazia, a fuoco coperte e materassi lasciati da senzatetto

Un incendio è scoppiato, alle 13.55 circa di lunedì, sotto il cavalcavia Dalmazia a Padova.

INCENDIO SOTTO IL CAVALCAVIA DALMAZIA. Ad essere travolti dalle fiamme sono stati alcuni scatoloni, coperte, vestiti e materassi abbandonati nell'area da senzatetto che avevano adoperato la zona come rifugio di fortuna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare il rogo e a mettere in sicurezza il luogo, e la polizia. Durante le operazioni di messa in sicurezza è stato provvisoriamente bloccato il passaggio pedonale che conduce a viale Venezia.