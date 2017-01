Mozzicone di sigaretta rimasto acceso: una palma prende fuoco in centro a Padova

Martedì nel tardo pomeriggio, verso le 17.30, una palma ha preso fuoco in piazza Toselli a Padova.

INCENDIO. Per cause ancora da accertare, probabilmente per una sigaretta gettata a terra, una palma ha preso fuoco. Sul posto i vigli del fuoco di Padova che hanno spento il rogo. Non risultano feriti.