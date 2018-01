Incendio causato da un mozzicone di sigaretta: danni lievi all'abitazione, nessun ferito

Un incendio tanto fortuito quanto rocambolesco: accade in via della Branca Manno 7 a Padova.

LA DINAMICA

È accaduto alle ore 23.15 di venerdì sera: il 118 è intervenuto insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco per domare un incendio fortuito divampato in un appartamento a causa di una sigaretta lanciata su un mucchio di carta. Il fuoco si è a sua volta diffuso su dei cartoni appoggiati sul pavimento per dei lavori. Non si registrano feriti, danni lievi nell'abitazione.