Incendio divampa in un garage: bruciati un'auto, un camper, una moto e un trattorino

Alle 5 di martedì mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via Madonnina, a Padova, per l’incendio divampato in un garage. Sono andati distrutti dalle fiamme un’auto, un camper, una moto, un tattorino e vario materiale.

I SOCCORSI.

I pompieri intervenuti con due squadre sono riusciti a circoscrivere il rogo evitando l’estensione all’attigua abitazione. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia di stato. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei luoghi sono terminate alle 10.