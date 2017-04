Incendio all'interno di una palazzina, provvidenziali i vigili del fuoco evitano il peggio

Nel pomeriggio del giorno di Pasqua, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pinali a Padova per l'incendio di una cucina.



INCENDIO. Evacuata l'intera palazzina, nessun ferito. I pompieri intervenuti con due squadre, sono riusciti a circoscrivere l'incendio divampato al primo piano di una palazzina di tre, evitando l'estensione all'intero alloggio e gli appartamenti attigui. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco.