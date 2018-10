Nuovo incendio in un hotel di Abano: notte di terrore, evacuate 45 persone

La notte tra lunedì e martedì a mezzanotte circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Flacco ad Abano all’interno della lavanderia del Park Hotel per l’incendio di un’asciugatrice. In via precauzionale sono stati evacuati 45 ospiti della struttura. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni, dopo che lunedì del fumo aveva invaso le stanze dell’hotel Helvetia.

L’intervento

I pompieri intervenuti dal locale distaccamento e da Padova con tre squadre hanno spento l’incendio dell’elettrodomestico, mentre altri operatori coadiuvavano l’evacuazione delle stanze dell’ala dell’albergo invasa dai fumi. Gli ospiti, in gran parte anziani, sono stati portati all’esterno e assistiti e controllati dal personale del suem 118 intervenuti con due ambulanze. Per nessun è stato necessario il ricovero in ospedale. Dopo un monitoraggio delle stanze le persone evacuate sono state fatte rientrare nei propri alloggi. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.