Si sprigionano le fiamme dalla friggitrice, incendio in una pizzeria di Due Carrare

Incendio sabato sera in una pizzeria di via Mondana a Due Carrare.



L'INCENDIO. Le fiamme, probabilmente a causa delle alte temperature, sono sprigionate da una friggitrice presente nel locale. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco di Abano Terme che sono accorsi sul posto in pochi minuti. I pompieri, dopo diverso tempo, sono riusciti a governare il rogo e rimettere in sicurezza l'area.