Incendio Porto Marghera, cessato l'allarme. Micalizzi: «Nessun coinvolgimento per Padova»

La paura è stata tantissima. Ma il peggio sembra essere passato: il Comune di Venezia e il sindaco Luigi Brugnaro comunicano il "cessato allarme" per l'incendio che nella mattinata di venerdì 15 maggio ha interessato l'azienda 3V Sigma in zona industriale a Porto Marghera.

Incendio a #PortoMarghera: allarme cessato.

Grazie ai Vigili del Fuoco, alla nostra Polizia Locale, alle Forze dell’Ordine, all’Arpav e a tutto il dispositivo di #sicurezza che è intervenuto.

Adesso riapriremo la viabilità. @comunevenezia @CMVenezia @arpaveneto @vvfveneto pic.twitter.com/a89Cr6DSL6 — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) May 15, 2020

Padova

Una situazione che aveva preoccupato anche Padova e provincia alla luce della grande e densa nube nera che si era levata e che aveva portato lo stesso Comune di Venezia a chiedere ai residenti di restare in casa e chiudere tutte le finestre. A monitorare gli eventi ci ha pensato l'assessore Andrea Micalizzi, che nella tarda mattinata aveva rassicurato tutti annunciando che «la direzione dei venti verso Nord Est per ora ci mette al riparo» e poi nel primo pomeriggio ha confermato il tutto: «La situazione torna sotto controllo: rimaniamo in contatto e a disposizione delle autorità locali per qualunque cosa. Padova non ha avuto nessun coinvolgimento ma chiediamo agli uffici della Regione Veneto una verifica della qualità dell'aria e dei terreni».