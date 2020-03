Fiamme in aperta campagna, l'incendio è doloso: è caccia ai responsabili

Un incendio ha interessato una porzione di terreno agricolo nel comune di Arzergrande nel pomeriggio di martedì.

L'incendio

L'allarme è scattato grazie alle segnalazioni di alcuni residenti della zona Comunanze, che hanno notato fumo e fiamme lungo uno sterrato in aperta campagna. Hanno allertato il sindaco che ha subito inviato in loco un tecnico comunale che a sua volta ha poi richiesto l'arrivo delle squadre dei vigili del fuoco. Il rogo aveva attecchito alcune ramaglie e le basi di alcune piante tagliate lungo il cilio della strada. Una volta estinto l'incendio i primi accertamenti ne avrebbero appurato la natura dolosa. Dunque vi sarebbe la mano dell'uomo e, mentre le motivazioni del gesto restano ignote, il fatt che la maggior parte delle persone stia rispettando in zona l'obbligo di restare in casa fa ben sperare sulla probabilità di rintracciare in breve tempo il responsabile.