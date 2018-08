A fuoco una residenza con alloggi per anziani: notte di terrore nell'Alta Padovana

La notte scorsa, poco dopo l’1, i vigili del fuoco sono intervenuti in Piazza Umberto a Fontaniva per l’incendio all’interno dell’edificio del centro servizi ed alloggi per anziani autosufficienti: evacuati nove ospiti.

L’intervento

Nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre arrivate da Cittadella, Padova e Bassano con 5 automezzi e 21 operatori, sono riusciti ad evacuare i nove anziani che stavano dormendo nei propri alloggi distribuiti su tre piani. Il rogo è divampato al primo piano nel locale adibito a salotto ad uso di tutti i condomini. Gli ospiti sono stati assistiti dal personale del suem 118, fatto intervenire a scopo cautelativo. Spente le fiamme, gli anziani, sono stati accompagnati nei propri alloggi per recuperare gli effetti personali. Le nove persone sono state sistemate per la notte alcuni in strutture alternative del comune dall’assessore ai servizi sociali presente sul posto e altri dai propri familiari. La struttura al momento non agibile è stata posta sotto sequestro. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate questa mattina intorno alle 6.

