Incendio in un ricovero attrezzi: distrutti alcuni trattori, salvata una casa poco distante

Poco prima delle 14,30 di mercoledì pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in via Gambarare a Tribano per l’incendio di alcuni baracche adibite a ricovero attrezzi agricoli.

L'intervento

I pompieri arrivati da Este con due mezzi hanno spento l’incendio evitando l’estensione del rogo all’abitazione che si trova poco distante. Le fiamme hanno danneggiato diversi mezzi tra cui un trattore. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dei luoghi sono terminati dopo circa due ore.