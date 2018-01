Este, scoppia incendio in una casetta in legno per ricovero attrezzi: materiale distrutto

Venerdì alle 13.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Callegari a Este per l’incendio di una casetta in legno adibita a ricovero attrezzi da giardinaggio. I pompieri intervenuti dal locale distaccamento con due automezzi hanno spento l’incendio, evitando l’estensione agli arbusti, all’attigua pompeiana e le abitazioni circostanti del complesso residenziale.

L'OPERAZIONE.

Le cause probabilmente di natura elettrica sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezzo.