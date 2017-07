E' andato parzialmente distrutto un ricovero per materiale dismesso di proprietà di un pensionato. L'incendio è divampato per cause accidentali in via Gorizia a Saonara, giovedì alle 17.30.

L'INTERVENTO. Sul posto si sono recati i vigli del fuoco di Padova e i carabinieri. Il danno è da quantificare e non è coperto da assicurazione.