Rimorchio a fuoco nella notte: tratto autostradale chiuso fino all’alba per la bonifica

Notte di fiamme e disagi in A13: un tratto autostradale è stato chiuso a causa dell'incendio del semirimorchio di un autoarticolato.

Incendio

È successo intorno all'una della notte tra venerdì 26 e sabato 27 giugno dopo il casello di Padova Sud, in direzione Bologna: i vigili del fuoco (arrivati da Padova, Abano e Piove di Sacco) hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme, che si erano sviluppate all’interno del cassone del camion di un corriere. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate all’alba con la rimozione del veicolo e la riapertura della circolazione stradale: sul posto anche la polstrada e il personale ausiliario dell’autostrada. Le cause dell’incendio sono al vaglio delle squadre dei pompieri intervenute.