Deposito di fieno in fiamme, quintali di rotoballe bruciano fino all'alba

É successo attorno alla mezzanotte di mercoledì alla periferia di Curtarolo, all'interno di un deposito di proprietà di una ditta con sede legale a Cadoneghe.

L'intervento

In uno dei vani della struttura in cemento erano stoccati diversi quintali di fieno in rotoballe, una cinquantina dei quali sono andati completamente distrutti. Fortunatamente l'intervento dei vigili del fuoco arrivati da Padova, Cittadella e Santa Giustina ha consentito di arginare il rogo prima che potesse espandersi a un capannone adiacente. Ben più lunghe le operazioni di completo spegnimento della massa ardente, proseguite fino all'alba per soffocare tutti i focolai. Il danno è stato fortunatamente limitato al materiale, del valore di circa 800 euro, mentre le strutture non sono state intaccate in modo profondo. Secondo i primi rilievi a cura dei pompieri e dei carabinieri, pare che il rogo sia scaturito per cause accidentali riconducibili a un cortocircuito dell'impianto elettrico. Esclusa dunque al momento la matrice dolosa.