Vasto incendio nell'area termale: fumo visibile a chilometri di distanza, fiamme domate in quattro ore

Ci sono volute quattro ore. Ma alla fine sono riusciti a domarlo: un vasto incendio di rotoballe ha tenuto impegnato a lungo i vigili del fuoco di Padova e Abano Terme, accorsi tempestivamente sul posto.

La dinamica

È successo sabato alle ore 13 circa in via Caposeda a Montegrotto Terme: le rotoballe erano stipate all’aperto, e sono state molteplici le chiamate alla sala operativa del 115 per la colonna di fumo visibile da lontano. I pompieri hanno circoscritto le fiamme, evitando l’estensione attraverso il prato alle altre rotoballe e al vicino boschetto. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 17.