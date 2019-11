Rotogal brucia: inferno di fuoco all'alba, colonna di fumo visibile da chilometri

Notizia in aggiornamento

Una scena drammatica si presenta agli occhi di chi si trovi a transitare nella zona di San Pietro in Gu. Un'imponente colonna di fumo nero dalle 7.30 si innalza infatti dalla grande area che ospita la Rotogal Snc. Il colosso leader nella produzione di nastri adesivi è stato avvolto dalle fiamme alle prime ore di mercoledì. I pompieri sono intervenuti in forze per tentare la non facile impresa di arginare il rogo, che fa temere il disastro ambientale dal momento che la ditta lavora anche con materie plastiche e colle. Il fumo che si innalza da via Cavour è visibile da diversi chilometri di distanza. I soccorritori sono al lavoro e al momento non si hanno ulteriori notizie circa eventuali feriti.