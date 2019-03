Incendio in una stalla di San Martino di Lupari: morta una cavalla, anziana intossicata

Nella notte tra sabato e domenica i vigili del fuoco sono intervenuti in via Brenta San Martino di Lupari per l'incendio divampato all'interno di una stalla.

L'intervento

I pompieri arrivati da Cittadella, Padova, Castelfranco e con i volontari di Santa Giustuina, hanno spento le fiamme che hanno coinvolto parte dell'azienda agricola. Nell'incendio è morta una cavalla. Una signora anziana ha dovuto ricorrere alle cure del suem 118 per avere inalato del fumo. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della struttura sono finite alle 2:30