Incendio all'ecocentro di Sant'Angelo, in fiamme un capannone di 1000 metri quadri

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato domenica sera attorno alle 19 all'interno di una ditta di smaltimento rifiuti di Sant'Angelo di Piove di Sacco.

L'incendio

Per cause ancora da accertare ha preso fuoco un capannone di mille metri quadrati: i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con 5 squadre, sette automezzi, tra cui l’autobotte chilolitrica arrivata dal comando di Rovigo e il furgone NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) il carro schiuma, e 18 operatori totali provenienti da Padova e da Rovigo. Immediatamente la colonna di fumo nero si è levata nel cielo ed è risultata visibile a diversi chilometri di distanza. Le fiamme hanno interessato un solo compartimento del capannone di mille metri quadrati. Non risultano feriti. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici dell'Arpav per monitorare il livello di inquinamento dell'aria. Le squadre, al lavoro per tutta la notte, sono riuscite a circoscrivere il rogo al solo compartimento contenente rifiuti solidi urbani ordinari, da dove presumibilmente hanno avuto origine le fiamme.