Gettano le braci in un secchio: divampa l'incendio in terrazzo, in salvo mamma e figlio

Martedì pomeriggio, intorno alle 15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Nogarese a San Martino di Lupari per l’incendio di un secchio di plastica posto in un poggiolo, il cui fumo ha sorpreso una mamma con il proprio bambino all’interno della casa.

SOCCORSI.

La squadra dei pompieri di Cittadella ha spento le fiamme del secchio in cui erano state gettate le braci. Il personale del Suem 118 ha controllato mamma e bambino, che non hanno subito nessun danno. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.