Incendio all'interno di un silos nel comune di Arre, i vigili del fuoco al lavoro per ore

Venerdì mattina poco dopo le ore 8.30, i vigili del fuoco di Piove di Sacco e Padova sono intervenuti in via Sorgaglia ad Arre, presso un’azienda agricola per l’incendio di un silos adibito al raffreddamento della soia dopo la tostatura.



INTERVENTO. I pompieri hanno individuato attraverso una termocamera dove era in atto la combustione e dopo aver praticato un taglio a spegnere la combustione. Successivamente l’intero contenitore è stato svuotato. Le operazioni di soccorso sono terminate nel primo pomeriggio.