Incendio all'interno di un silos a Padova, provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco

Incendio all'interno di un silos di Padova.

INCENDIO

Alle ore 14 di mercoledì, i vigili sono intervenuti in via della Navigazione Interna a Padova per l’incendio di un silos di aspirazione polveri di un’azienda produttrice isolanti termici. I pompieri accorsi con tre mezzi tra cui l’autoscala e nove operatori, hanno provveduto al raffreddamento dei silos e successivo svuotamento fino alla messa in sicurezza dell’impianto. Le cause che hanno innescato le fiamme sono in corso di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 17.30 circa.