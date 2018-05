Ennesimo rogo di un'azienda di smaltimento rifiuti, interrogazione del consigliere Ruzzante

"Continua la scia di incendi ai danni di aziende operanti del ciclo dei rifiuti in Veneto, assieme ai connessi rischi per la salute dei cittadini e per l'ambiente. Un problema che riguarda soprattutto il Veneto, se si considera che negli ultimi anni questi episodi sono aumentati e nella metà dei casi riguardano impianti localizzati nell’Italia settentrionale e in particolare in Veneto. Nella nostra regione si sono registrati una trentina di incendi ad aziende di rifiuti negli ultimi 3 anni".

"Attenzione alle infiltrazioni mafiose"

Così il consigliere regionale Piero Ruzzante (Liberi e Uguali), dopo il grave incendio che ha devastato il capannone della De Zuani Ecologia Srl di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD). "Ho chiesto alla Giunta regionale di assicurarsi che tutte le operazioni necessarie al contenimento dei rischi per la salute e per l'ambiente, compreso il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti dall'incendio, siano svolte con cura. C'è poi un altro aspetto: spesso questi incendi sono connessi con la presenza mafiosa in Veneto o con altre attività illecite. Questo pericolo non va mai sottovalutato e richiede interventi di prevenzione da parte della Giunta regionale – conclude Ruzzante – proprio oggi il procuratore capo di Venezia ha ricordato che l’infiltrazione mafiosa è il fenomeno più pericoloso, troppo spesso sottovalutato in Veneto". Ruzzante ha depositato l’interrogazione a risposta immediata “Altre fiamme presso una azienda veneta del ciclo dei rifiuti, De Zuani Ecologia srl di Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD) devastata da un incendio: la Giunta regionale intervenga a tutela della salute dei cittadini, dell’ambiente, della legalità”.