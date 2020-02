A fuoco il chiosco in legno della spiaggia Boschettona, lo sbocco in mare della provincia di Padova

Un incendio ha completamente distrutto giovedì mattina il chiosco in legno della spiaggia Boschettona a Codevigo, in quello che è lo “sbocco sul mare” della provincia di Padova. Il baracchino che si affaccia nella laguna, utilizzato durante la bella stagione dalla cooperativa Terra Nostra che gestisce il bar della spiaggetta meta di appassionati di kite surf e di passeggiate nella natura, è stato raso al suolo dalle fiamme.

Chi ha visto parli

Sono in corso indagini per capire quale sia stato l’innesco. Non è escluso che l’incendio sia di natura dolosa. Sulla pagina Facebook del comune di Codevigo è apparso un appello: "Per cause ancora in via di accertamento è andata distrutta da un incendio la casetta in legno della spiaggia Boschettona. Ringraziamo i vigili del fuoco per il pronto intervento. Fortunatamente l'incendio ha causato solo danni materiali e non sono state coinvolte persone o animali. Nei prossimi giorni forniremo maggiori dettagli e preghiamo anzi la cittadinanza o chiunque abbia notizie utili da riferire di rivolgersi direttamente (non attraverso i social) all Comando di Polizia Locale o ai Carabinieri".